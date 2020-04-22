22 апреля во всем мире отмечают Международный день Матери-Земли. Это день посвящен общественным организациям, которые проводят различные экологические мероприятия и акции.

#Буквы собрали информацию о том, какие еще праздники отмечают сегодня.

Международный день Матери-Земли

Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году, причем отмечали его впервые задолго до этого – в 1970 году в США.

Инициатором учреждения Дня Земли стал американский политик и активист Гейлорд Нельсон. После того как он стал свидетелем разлива нефти в канале Санта Барбара в 1969 году, он решил организовать образовательное мероприятие “День Земли”.

Начиная с 2010 года праздник отмечается во всем мире.

До этого в мире отмечали День Земли, потому и была выбрана дата – 22 апреля.

Основная цель этого праздника – обратить внимание человечества на хрупкость экосистемы нашей планеты и побудить людей быть внимательнее к окружающей среде.

День секретарей

Ежегодно этот день празднуют в среду последней полной недели апреля.

Этот праздник возник в США в 1952 году. Тогда инициатором выступила Международная ассоциация административных работников.

Спустя около 50 лет праздник переименовали в День профессиональных административных работников.

Также в этот день отмечают День открытия Бразилии, День весеннего брудершафта, День памяти жертв Холокоста в Сербии, День Оклахомы в США.

Церковные праздники

В этот день православные христиане чтят память святого Евпсихия, в народе этот день называют Вадим – Отомкни Родники, в язычестве – Лельник. В этот день принято было набирать целебную воду, наши предки верили, что она обладает исцеляющей силой.

С раннего утра необходимо было отправится к родниковому источнику, желательно к тому, который находится ближе к человеку. Чем раньше человек придет к источнику, тем лучше для него же. Говорят, что нетронутая вода обладает еще более удивительными способностями, она может сотворить чудо.

Светлая Среда – что можно и нельзя делать

22 апреля в этом году – светлая Среда. В этот день нельзя ссориться, ругаться, злиться или впадать в печаль, в душу нельзя впускать негатив любого рода.

Также запрещен тяжелый физический труд. Нельзя посещать кладбище и устраивать поминки.

Священнослужители рекомендуют мыслить позитивно и отгонять от себя тоску.

В этот день следует избегать любых хирургических вмешательств, а также перенесите пломбирование зубов на другой день.

Нельзя никому завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.

Нельзя в этот день планировать крупные покупки, иначе они очень быстро испортятся, перенесите покупки вещей на другой день.

Категорически запрещено иметь пустой холодильник в этот день, в противном случае голодать придется еще сорок дней.

Именинники 22 апреля

В церковном календаре день памяти Молченской иконы Божией Матери; мученика Євпсихия Кесарийского.

Также в этот день родились такие известные личности:

в 1724 году родился Иммануил Кант, немецкий философ (“Критика чистого разума”);

в 1937 году родился известный американский актер Джек Николсон, сценарист, режиссер и продюсер (“Полет над гнездом кукушки”, “Бэтмен”);

в 1956 году родилась Наталья Сумская, украинская актриса;

в 1974 году родился Василий Вирастюк-украинский стронгмен, обладатель титула “самый сильный человек мира родился 2004”;

в 1974 году родился Одадж’ян Шаво, басист армяно-американской альтернативной метал-группы System of a Down и участник группы Achozen;

в 1982 году родился известный бразильский футболист Кака, “Золотой мяч”-2007 и “лучший футболист мира” (2007).

22 апреля День ангела празднуют Вадимы, Гавриилы, Марфы.

22 апреля – этот день в истории

В 1930 году Великобритания, Япония и США подписывают Лондонский морской договор.

В 1969 году в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

В 2004 году в КНДР столкнулись поезда, жертвами стали 150 человек.

В 2005 году в Китае произошел взрыв на химическом заводе.

В 2010 году в Мексиканском заливе пожар уничтожил нефтяную платформу.

Приметы 22 апреля

Если погода не стабильная, лето будет сухим.

Наши предки считали, что год будет неурожайным, если в птичьих гнездах мало яиц.

Если в этот день зацвел одуванчик – это верный признак того, что весна все-таки пришла.

Если погода ветреная, да еще и весь день выдался дождливым – год обещает быть урожайным.

Если погоду 22 апреля нельзя назвать хорошей, значит, лето может быть сухим.

Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.

Ветер и туман – к урожайному году.

Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.

Петухи рано запели – к перемене погоды.

Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

Если ком земли не рассыпается, то вспахивать почву рано, т.к. она еще сырая. Если же земля рассыпается, то пришло время пахать.

Восход солнца с белесыми бликами указывает на то, что в ближайшие дни дождя не будет.