Сегодня, 6 февраля, Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах. Этот день отмечается ежегодно с 2003 года.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Под “женским обрезанием” подразумеваются все процедуры, направленные на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях. Эта практика признана нарушением прав женщин и девочек на международном уровне и наиболее распространена на Ближнем Востоке и в Африке.

“Практика нанесения увечий женским гениталиям сосредоточена главным образом в 30 странах Африки и Ближнего Востока, а также в некоторых странах Азии, включая Индию, Индонезию, Ирак и Пакистан, и в регионах Латинской Америки, к примеру, среди народности Эмбера в Колумбии. Калечащие операции на женских половых органах продолжают осуществлять в некоторых общинах иммигрантов, проживающих в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии”, — подчеркнули в ООН.

По данным организации, в 2020 году жертвами таких операций могут стать 4,1 млн девочек.

Сегодня в мире живет около 200 миллионов девочек и женщин, подвергшихся данной практике.

Странами с наибольшей распространенностью подобных операций (87% и более) среди девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет являются Сомали, Гвинея, Джибути и Египет.

Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что женщины, пережившие такие операции, сталкиваются с серьезными рисками для своего здоровья и благополучия. К ним относятся немедленные последствия после операции (инфекции, кровотечение) и психологические травмы. Помимо этого, женщины, которые прошли процедуру, чаще испытывают опасные для жизни осложнения во время родов. Они могут столкнуться с психическими расстройствами или страдать хроническими инфекциями из-за операций, испытывать боль или проблемы при менструации, мочеиспускании или половом акте.

ВОЗ также информирует, что калечащие операции на женских половых органах приводят к значительным экономическим и человеческим потерям.

“Это не только катастрофическое нарушение прав человека, которое наносит значительный вред физическому и психическому здоровью миллионов девочек и женщин; это также истощает жизненно важные экономические ресурсы страны”, — подчеркнул директор Департамента ВОЗ по сексуальному и репродуктивному здоровью Ян Аскью.

По подсчетам организации, лечение пострадавших от таких операций обходится в 1,4 миллиарда долларов США в год.

“Общие затраты на лечение воздействия от этих операций на здоровье в мире составят 1,4 млрд долларов США в год, если учесть все возникающие медицинские потребности. Для отдельных стран эти расходы в среднем составят около 10% от всех их ежегодных расходов на здравоохранение; в некоторых странах этот показатель достигает 30%”, — подчеркнули в ВОЗ.

В 2009 году вышел фильм “Цветок пустыни”, благодаря которому можно ознакомиться с проблемой и ее масштабами на примере истории одной женщины.

“Цветок пустыни” — экранизация биографического романа сомалийской топ-модели Варис Дирие, которая пережила “обрезание” в детстве. Варис Дирие пытались выдать замуж в 13 лет, однако она сбежала из семьи, в одиночку пересекла пустыню, чтобы добраться до сомалийской столицы. Оттуда родственники отправили Варис в Лондон в качестве прислуги в посольстве Сомали. Спустя несколько лет посольство было закрыто, а Варис стала бездомной нелегалкой.

Ей удалось устроиться в закусочную, где ее по случайному стечению обстоятельств заметил популярный фотограф. Благодаря ему Варис удалось построить карьеру модели. На вершине своей карьеры она решила рассказать о том, что произошло с ней в детстве, а позже — посвятить себя борьбе с варварской традицией, которая принесла ей столько боли.

Варис не была первой темнокожей топ-моделью, но она стала первой женщиной, которая публично осудила практику женского обрезания. Она является Специальным Послом ООН за запрещение женского обрезания и создателем Фонда по борьбе с женским обрезанием.