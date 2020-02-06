Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Под “женским обрезанием” подразумеваются все процедуры, направленные на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях. Эта практика признана нарушением прав женщин и девочек на международном уровне и наиболее распространена на Ближнем Востоке и в Африке.
“Практика нанесения увечий женским гениталиям сосредоточена главным образом в 30 странах Африки и Ближнего Востока, а также в некоторых странах Азии, включая Индию, Индонезию, Ирак и Пакистан, и в регионах Латинской Америки, к примеру, среди народности Эмбера в Колумбии. Калечащие операции на женских половых органах продолжают осуществлять в некоторых общинах иммигрантов, проживающих в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии”, — подчеркнули в ООН.
По данным организации, в 2020 году жертвами таких операций могут стать 4,1 млн девочек.
Сегодня в мире живет около 200 миллионов девочек и женщин, подвергшихся данной практике.
Странами с наибольшей распространенностью подобных операций (87% и более) среди девочек и женщин в возрасте от 15 до 49 лет являются Сомали, Гвинея, Джибути и Египет.
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что женщины, пережившие такие операции, сталкиваются с серьезными рисками для своего здоровья и благополучия. К ним относятся немедленные последствия после операции (инфекции, кровотечение) и психологические травмы. Помимо этого, женщины, которые прошли процедуру, чаще испытывают опасные для жизни осложнения во время родов. Они могут столкнуться с психическими расстройствами или страдать хроническими инфекциями из-за операций, испытывать боль или проблемы при менструации, мочеиспускании или половом акте.
ВОЗ также информирует, что калечащие операции на женских половых органах приводят к значительным экономическим и человеческим потерям.
“Это не только катастрофическое нарушение прав человека, которое наносит значительный вред физическому и психическому здоровью миллионов девочек и женщин; это также истощает жизненно важные экономические ресурсы страны”, — подчеркнул директор Департамента ВОЗ по сексуальному и репродуктивному здоровью Ян Аскью.
По подсчетам организации, лечение пострадавших от таких операций обходится в 1,4 миллиарда долларов США в год.
“Общие затраты на лечение воздействия от этих операций на здоровье в мире составят 1,4 млрд долларов США в год, если учесть все возникающие медицинские потребности. Для отдельных стран эти расходы в среднем составят около 10% от всех их ежегодных расходов на здравоохранение; в некоторых странах этот показатель достигает 30%”, — подчеркнули в ВОЗ.
В 2009 году вышел фильм “Цветок пустыни”, благодаря которому можно ознакомиться с проблемой и ее масштабами на примере истории одной женщины.
“Цветок пустыни” — экранизация биографического романа сомалийской топ-модели Варис Дирие, которая пережила “обрезание” в детстве. Варис Дирие пытались выдать замуж в 13 лет, однако она сбежала из семьи, в одиночку пересекла пустыню, чтобы добраться до сомалийской столицы. Оттуда родственники отправили Варис в Лондон в качестве прислуги в посольстве Сомали. Спустя несколько лет посольство было закрыто, а Варис стала бездомной нелегалкой.
Ей удалось устроиться в закусочную, где ее по случайному стечению обстоятельств заметил популярный фотограф. Благодаря ему Варис удалось построить карьеру модели. На вершине своей карьеры она решила рассказать о том, что произошло с ней в детстве, а позже — посвятить себя борьбе с варварской традицией, которая принесла ей столько боли.
Варис не была первой темнокожей топ-моделью, но она стала первой женщиной, которая публично осудила практику женского обрезания. Она является Специальным Послом ООН за запрещение женского обрезания и создателем Фонда по борьбе с женским обрезанием.
- 9 марта 2019 года в Великобритании вынесли первый приговор за “женское обрезание” – калечащую операцию на женских половых органах.