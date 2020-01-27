Сегодня, 27 января, в Украине и мире отмечают Международный день памяти жертв Холокоста. Этот день провозглашен резолюцией Генассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Соавторами резолюции выступили 100 государств.

В Украине государственном уровне стали чествовать с 2012 года (постановление Верховной Рады от 5 июля 2011 года).

Ассамблея ООН постановила объявить 27 января — дату освобождения лагеря смерти Освенцим — ежегодным Международным днем памяти жертв Холокоста, чтобы будущие поколения сохранили память об этой трагедии с целью не допустить повторения геноцида.

27 января в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау неподалеку польского города Освенцима.

Точное количество погибших в Аушвице так и не удалось установить, так как многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет. Жертв направляли в газовые камеры сразу по прибытии.

Стоит отметить, что в современном мире этот концлагерь стал символом нацистских преступлений.

Стоит отметить, что евреев заставляли нашивать шестиугольную звезду на одежды.

По официальным данным, во время Холокоста 6 млн евреев были убиты, из них от 2,2 до 2,5 миллионов на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине.

Слово “холокост” с греческого означает “всесожжение”. В период существования нацистской Германии уничтожались также советские военнопленные, поляки, евреи, цыгане, гомосексуальные мужчины.

На территории лагеря в 1947 году был создан музей в память о жертвах, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.