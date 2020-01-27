Об этом сообщает пресс-служба ООН.
Соавторами резолюции выступили 100 государств.
В Украине государственном уровне стали чествовать с 2012 года (постановление Верховной Рады от 5 июля 2011 года).
Ассамблея ООН постановила объявить 27 января — дату освобождения лагеря смерти Освенцим — ежегодным Международным днем памяти жертв Холокоста, чтобы будущие поколения сохранили память об этой трагедии с целью не допустить повторения геноцида.
27 января в 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили пленных концлагеря Аушвиц-Биркенау неподалеку польского города Освенцима.
Точное количество погибших в Аушвице так и не удалось установить, так как многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет. Жертв направляли в газовые камеры сразу по прибытии.
Стоит отметить, что в современном мире этот концлагерь стал символом нацистских преступлений.
Стоит отметить, что евреев заставляли нашивать шестиугольную звезду на одежды.
По официальным данным, во время Холокоста 6 млн евреев были убиты, из них от 2,2 до 2,5 миллионов на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине.
Слово “холокост” с греческого означает “всесожжение”. В период существования нацистской Германии уничтожались также советские военнопленные, поляки, евреи, цыгане, гомосексуальные мужчины.
На территории лагеря в 1947 году был создан музей в память о жертвах, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- 24 ноября 2017 года в немецком городе Борнхаген группа представителей “Центра политической красоты” установила копию берлинского Мемориала жертвам Холокоста.
- D 2019 году Президент Украины Петр Порошенко также почтил память жертв Холокоста.