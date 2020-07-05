Сегодня, 5 июля, в мире отмечают День бикини и День разноцветных носков с пальцами, а в Украине празднуют День Военно-морских сил ВСУ.

Об этом рассказывают #Буквы.

День Военно-морских сил Вооруженных сил и День работников морского и речного флота установлены согласно указам президента от 12 июня 2015 года. Впервые День ВМС Украины отмечался в Севастополе 1 августа 1997 года.

5 июля Венесуэла и Алжир отмечают День независимости, в Армении – День Конституции, а в Аргентине – День детей. Чехия и Словакия празднуют День Кирилла и Мефодия и отмечают праздник славянской письменности.

В 1841 году в Великобритании 33-летний баптистский проповедник и активный борец с пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку. Железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила ему поезд из 9 вагонов для “безалкогольной” поездки 570 рабочих по маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир. В дальнейшем такие поездки стали регулярными. Появились маршруты по европейским городам. Как следствие – появилось туристическое агентство “Томас Кук и сын” – первое в мире турагентство. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен.

В 1946 году во время показа мод в Париже манекенщица Мишлен Бернардини вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками ткани. Автор такого купальника – модельер Луи Реар. Этот купальник посчитали порочным и назвали “бикини” – по имени атолла, где ранее США провели испытание атомной бомбы.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь чтит память мучеников Галактиона, его жены Иулиании, их сына Сатурнина, а также епископа Самосатского Евсевия. Другие названия праздника: “Евсевий”, “Ульянин день”, “День Ульяны и Евсевия”.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит начинать важные дела до вечера – они не увенчаются успехом;

Нельзя злиться;

Стоит быть внимательными на дорогах;

Нельзя сплетничать.

Приметы на 5 июля

На камнях видна влага – скоро пойдет дождь;

День жаркий – первые морозы ударят в декабре;

Осадки – к богатому урожаю зерновых;

Вечером выпала роса – на следующий день будет хорошая погода;

В ночном небе виден яркий месяц – год будет урожайным.

День ангела отмечают: Ульяна, Галактион, Геннадий, Григорий, Василий, Федор, Гавриил, Зенон, Зина, Евсевий и Юлиан.