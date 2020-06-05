С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” враг обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Павлополя, Опытного и Широкино из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Старогнатовки оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По украинским военнослужащим, выполняющим задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник вел огонь вблизи Новоалександровки из стрелкового оружия.

“Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность”, – отмечается в сообщении.

В штабе уточнили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим “Тишина” соблюдался.