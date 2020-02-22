Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
“Сегодня, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь”, – отмечается в сообщении.
По данным штаба, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:
• дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
• в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин;
• неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;
• возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрела:
• неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 10 мин;
• в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе также напомнили, что сегодня ночью была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.
Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми средствами отбили атаку.
- 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. В результате начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области с самого утра – вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). В результате боевых действий погиб украинский воин, трое были ранены и двое контужены.
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