Сегодня на Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве был ранен украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

“Сегодня, 22 февраля, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранение. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, ему оказана квалифицированная помощь”, – отмечается в сообщении.

По данным штаба, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”:

• дважды вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

• в районе Новомихайловки – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 9 мин;

• неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

• возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” противник совершил два обстрела:

• неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 10 мин;

• в районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 мм враг выпустил 2 мины, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе также напомнили, что сегодня ночью была осуществлена неудачная попытка прорыва через линию соприкосновения диверсионно-разведывательной группы вооруженных формирований РФ. Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новотошковское.

Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и огневыми средствами отбили атаку.