Сегодня на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск получили ранения 8 украинских военнослужащих.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции украинских воинов из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотника, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

• вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;

• рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета (16 выстрелов) и вооружения БМП-1;

• неподалеку Павлополя – с БПЛА противник сбросил гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм;

• в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.

Кроме того, из минометов калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.

“Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения… Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника”, – подчеркивается в сообщении.