Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.
Так, с начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял позиции украинских воинов из запрещенных Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотника, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
• вблизи населенного пункта Пески – из стрелкового оружия;
• рядом с Красногоровкой – из станкового противотанкового гранатомета (16 выстрелов) и вооружения БМП-1;
• неподалеку Павлополя – с БПЛА противник сбросил гранатометные выстрелы ВОГ-17 калибра 30 мм;
• в районе населенного пункта Васильевка – из стрелкового оружия.
Кроме того, из минометов калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”.
“Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения… Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника”, – подчеркивается в сообщении.
- За весь 2019 и январь 2020 года в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли 132 украинских военнослужащих.