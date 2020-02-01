Сегодня на Донбассе в результате обстрелов российско-оккупационных войск погиб украинский военнослужащий.

Об этом проинформировали в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Так, в течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции украинских воинов из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник совершил шесть обстрелов, а именно:

• вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета, а также из крупнокалиберного пулемета;

• в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;

• неподалеку Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

• два раза рядом с Песками – из миномета калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

• в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Восемь вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

• неподалеку Луганского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

• дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-мм минометов;

• трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 мм противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

• рядом с Невельским – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

• в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

“Сегодня, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один военнослужащий Объединенных сил в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получил ранение”, – сообщили в штабе.

В пресс-центре уточнили, что на все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ из разрешенного вооружения.