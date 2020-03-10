Сегодня, 10 марта, в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований погибли двое украинских военнослужащих, девять получили ранения.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

В течение текущих суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

три раза рядом с населенным пунктом Пески из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новоселовки Второй из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем;

рядом с Авдеевкой из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также четыре обстрела противник совершил в районе оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

два раза вблизи Орехового из минометов калибра 120 мм, 82-мм миномета, также велся обстрел из станкового противотанкового гранатомета;

в районе Новоалександровки из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета;

недалеко от населенного пункта Хутор Вольный из минометов калибра 82 мм, также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщалось ранее, сегодня пророссийские боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил. В штабе отметили, что на все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ. По уточненной информации, в результате погибли 2 украинских военнослужащих, еще 7 получили ранения.

“Сегодня, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести”, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в результате обстрелов двое военнослужащих получили боевое травмирование. Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.

Как сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации, один из погибших — старший солдат Ведешин Андрей Александрович 1985 года рождения.

“В Винницкой области снова потеря: погиб боец с Тульчинского района Андрей Ведешин … при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются). Военнослужащий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту в мае 2017 года”, — говорится в сообщении.

По информации ОГА, погибший проживал с родителями в селе Кинашев Тульчинского района. У него остались мать, брат и 8-летняя дочь. Прощание с героем запланировано на 12 марта в его родном селе.