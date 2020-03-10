Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
В течение текущих суток боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
- три раза рядом с населенным пунктом Пески из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Новоселовки Второй из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем;
- рядом с Авдеевкой из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Также четыре обстрела противник совершил в районе оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
- два раза вблизи Орехового из минометов калибра 120 мм, 82-мм миномета, также велся обстрел из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе Новоалександровки из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета;
- недалеко от населенного пункта Хутор Вольный из минометов калибра 82 мм, также зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Как сообщалось ранее, сегодня пророссийские боевики из противотанкового ракетного комплекса обстреляли грузовой автомобиль одного из подразделений операции Объединенных сил. В штабе отметили, что на все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.
По уточненной информации, в результате погибли 2 украинских военнослужащих, еще 7 получили ранения.
“Сегодня, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески. По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений. Семь военных получили ранения различной степени тяжести”, — говорится в сообщении.
Помимо этого, в результате обстрелов двое военнослужащих получили боевое травмирование. Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.
Как сообщили в пресс-службе Винницкой областной государственной администрации, один из погибших — старший солдат Ведешин Андрей Александрович 1985 года рождения.
“В Винницкой области снова потеря: погиб боец с Тульчинского района Андрей Ведешин … при эвакуации с поля боя в вертолете (обстоятельства уточняются). Военнослужащий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Андрей Ведешин был призван Тульчинским РВК на военную службу по контракту в мае 2017 года”, — говорится в сообщении.
По информации ОГА, погибший проживал с родителями в селе Кинашев Тульчинского района. У него остались мать, брат и 8-летняя дочь. Прощание с героем запланировано на 12 марта в его родном селе.
- 8 марта на Донбассе в течение суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб один украинский военнослужащий, пятеро ранены, еще один получил боевую травму.
- 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военный получил ранения, еще двое — боевые травмы.
- 2 марта боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранив двух военнослужащих. Еще трое получили боевые травмы.