В среду, 27 мая, NASA и SpaceX отправят в космос корабель Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Впервые с 2011 года астронавты полетят не на российском “Союзе”.

На борту ракеты-носителя будут двое астронавтов – Роберт Бенкен и Дуглас Херли. Они станут первым с 2011 года экипажем, который отправят в полет с космодрома на территории США.

Этот полет – часть второго этапа программы NASA и компании Илона Маска SpaceX.

Полет запланирован на 23:33 по киевскому времени. Ракета стартует с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Запуск ракеты будут транслировать в прямом эфире.

Астронавт Роберт Бенкен назначен командиром общих операций миссии. Он – астронавт с 2000 года. Это будет его третий полет в космос.

Дуглас Херли – капитан космического корабля. Он отвечает за запуск, посадку и возобновление. Для него это также третий полет.

Запланированная миссия должна проверить систему транспортировки экипажа компании, в том числе стартовую площадку, ракету, космический корабль, эксплуатационные возможности.

До МКС ракета будет лететь около 24 часов. После этого произойдет состыковка с космической станцией. Корабль должен произвести состыковку автономно, но экипаж и астронавты будут следить за процессом.

Теоретически, Crew Dragon может оставаться на орбите около 110 дней, но конкретная продолжительность полета будет определена уже на станции, учитывая готовность следующего запуска коммерческого экипажа.

Максимально, Crew Dragon может быть на орбите 210 дней.

По завершении миссии Crew Dragon самостоятельно отстыкуется с двумя астронавтами на борту, покинет космическую станцию и вновь выйдет в атмосферу Земли.

После спуска на воду недалеко от Атлантического побережья Флориды экипаж поднимут в море спасательным судном SpaceX Go Navigator. После этого он вернется на мыс Канаверал.

Запуск запланирован на 27 мая на 23:33 по киевскому времени.

Известно, что во время полета произойдет стыковка с Международной космической станцией.

Напомним, Dragon летал МКС в марте 2019 года. Год назад полет проходил в беспилотном режиме с манекеном на борту.