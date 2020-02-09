Сегодня, 9 февраля, по всей Украине солнечная погода, без осадков, температура воздуха днем будет колебаться от +5 °C на западе до -7 °C на востоке.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях ночью от -4 °C до -6 °C, а днем температура будет выше ноля – до +5 °C. На востоке страны: в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской областях – от -5 °C до -7 °C днем, а ночью – до -17 °C.

В центральный регионах и на юге также не прогнозируется осадков, температура днем составит от -1 °C до +1 °C. В Одесской области до +3 °C.