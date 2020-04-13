Сегодня, 13 апреля, в западной части Украины пройдут небольшие дожди, по всей территории страны будет тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по всей территории страны без осадков, лишь в западных и Житомирской областях днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный (с переходом в западных областях на северо-западный), 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1-6 °C, температура днем +16-21°C, на высокогорье Карпат и в горах Крыма +6-11 °C.

В Винницкой и Хмельницкой областях прогнозируется +22 °C.