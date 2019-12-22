Сегодня, 22 декабря, между Украиной и Северной Македонией начнет действовать режим безвизовых поездок.

Об этом в Twitter сообщает государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

“К Северной Македонии без виз уже на постоянной основе: отменено как кратко-, так и долгосрочные (иммиграционные) визы”, – написал Заяц.

Соглашение предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без визовых требований при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение каждого периода в сто восемьдесят дней.