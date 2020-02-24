Сегодня, 24 февраля, начинается Масленица, или Сыропустная неделя - последняя неделя перед Великим постом.

Об этом рассказывают #Буквы.

Масленица – это языческий праздник. У древних славян это праздник был связан, по одним версиям, с прославлением бога Солнца Ярилы, по другим – бога Велеса. А еще Масленица считалась праздником в честь Марены, языческой богини зимы и смерти.

В период Масленицы христиане готовятся к Великому посту – отказываются от мясных продуктов, зато в это время разрешаются молочные – масло, сыр, молоко, сметана.

Масленица имеет несколько названий – Сыропустная неделю, Седмица, Пущение, Колодий.

Главные традиционные атрибуты народного празднования — чучело Масленицы, веселые забавы, катание на санях, гулянья. У россиян принято печь блины и лепёшки, а у белорусов и украинцев вареники и сырники. Хотя украинцы обычно пекут именно блины.

У наших предков Масленица считалась женским праздником, хотя участие в нем могли принимать и мужчины. Женщины, собравшись в группы, отмечали в понедельник «начало Масленицы».

А еще в этот день христиане вспоминают священномученика Власия, епископа Севастийского. Считается, что Влас в этот день пристально следит за всеми животными, особенно, за скотом.

Согласно народным повериям, если в первый день Масленицы оттепель, то морозов больше не будет.