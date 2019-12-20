Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

В начале заседания спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал изменение процедуры Часа вопросов к Правительству.

“Полчаса отдать на вопросы представителю МИД, 30 минут – министру финансов, в связи с последними событиями в государстве, и 30 минут – на выступление премьер-министра Украины, на вопросы и ответы”, – заявил Разумков.

Также было решено отменить перерыв с 12:00 до 12:30.

Также Рада намерена рассмотреть изменения в госбюджет на 2020 год, в частности относительно развития предпринимательства.

Во втором чтении планируется рассмотреть законопроект, который откладывает до 1 января 2021 года создание Единой государственной информационной системы трансплантации.

В повестке дня есть и законопроект, который предусматривает переходной период до сентября 2020 года во внедрении электронного документооборота.

В первом чтении Парламент намерен рассмотреть законопроект о внутреннем водном транспорте.