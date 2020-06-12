В Офисе Генпрокурора сообщили, что сегодня, 12 июня, не будут рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения пятому президенту Петру Порошенко.

Об этом ведомство сообщило в комментарии #Буквам.

“Сегодня – точно нет”, – сообщили в комментарии.

В то же время в Офисе Генпрокурора допускают, что рассмотрение ходатайства может состояться в понедельник, 15 июня.

Ходатайство об избрании меры пресечения могут рассматривать в Печерском суде города Киева.

Напомним, во время допроса в ГБР Порошенко сообщили о подозрении по делу о давлении на экс-заместителя главы Служб внешней разведки Сергея Семочко.

Государственное бюро расследований считает, что Порошенко склонил к незаконному указу председателя Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.

В связи с этим пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчиваются политические преследования оппозиции.