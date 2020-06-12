Об этом ведомство сообщило в комментарии #Буквам.
“Сегодня – точно нет”, – сообщили в комментарии.
В то же время в Офисе Генпрокурора допускают, что рассмотрение ходатайства может состояться в понедельник, 15 июня.
Ходатайство об избрании меры пресечения могут рассматривать в Печерском суде города Киева.
Напомним, во время допроса в ГБР Порошенко сообщили о подозрении по делу о давлении на экс-заместителя главы Служб внешней разведки Сергея Семочко.
Государственное бюро расследований считает, что Порошенко склонил к незаконному указу председателя Службы внешней разведки, хотя следствие по этому делу хотело объявить пятому президенту подозрение в захвате власти.
В связи с этим пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчиваются политические преследования оппозиции.
- Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины, влиятельный американский дипломат Курт Уолкер отреагировал на вручение подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко.
- Экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт заявил, что Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.