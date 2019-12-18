Сегодня, 18 декабря, в Генассамблее Организации Обьединенных Наций (ООН) состоится заседание, во время которого на рассмотрение будет вынесен вопрос о голосовании за украинский проект резолюции о защите прав человека в Крыму.

Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

“В среду, 18 декабря, Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за украинский проект резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове. Начало примерно в 17:00 по киевскому времени”, — написал он.

Николенко напомнил, что в ноябре проект был одобрен в профильном комитете.

После одобрения на Генассамблее резолюция вступит в силу.