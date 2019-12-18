Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.
“В среду, 18 декабря, Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за украинский проект резолюции о защите прав человека на Крымском полуострове. Начало примерно в 17:00 по киевскому времени”, — написал он.
Николенко напомнил, что в ноябре проект был одобрен в профильном комитете.
После одобрения на Генассамблее резолюция вступит в силу.
- В понедельник, 9 декабря, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая, в частности, призывает Российскую Федерацию как государство-оккупанта вывести свои войска из Крымского полуострова и прекратить временную оккупацию территории Украины.
- 19 государств, включая Российскую Федерацию, Беларусь и Китай, не поддержали резолюцию.
- В то же время в Париже проходит саммит в “нормандском формате” при участии лидеров Украины, России, Германии и Франции. Он был прерван ради личных переговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.
- Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что принятая Генассамблеей резолюция против оккупации Крыма “призвана помешать “нормандскому саммиту”.