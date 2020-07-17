Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Проведение теста начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования начнется в 9:50 и продлится до 10:50. Если участник прибудете в пункт тестирования после 10:50, его не будет допущено к участию в ВНО.

Для допуска на пункт тестирования необходимо иметь при себе приглашение-пропуск, оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Тест насчитывает 52 задачи, за правильное выполнение которых можно набрать 74 балла.

Во исполнение сертификационной работы участникам будет отведено 150 минут.