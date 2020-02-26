Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

“Шесть лет тому назад, 26 февраля 2014 года, около 20 тысяч жителей Крыма, на призыв Меджлиса крымскотатарского народа, провели мирную акцию – митинг у здания Верховной Рады Крыма в поддержку сохранения территориальной целостности Украины и недопущения принятия Верховной Радой АР Крым решений, которые могли бы дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в автономии. 26 февраля 2014 года участники мирного митинга в поддержку территориальной целостности Украины своей решимостью и мужеством продемонстрировали категорическое неприятие большинством жителей Крыма любых идей по отторжению Крыма от Украины и не позволили пророссийской части депутатов Верховной Рады АРК сымитировать ожидаемые Москвой действия”, – отметил Чубаров.

Он добавил, что сейчас в Крыму оккупанты осуществляют массовые преступления против жителей полуострова, “в частности убийства, похищения, насильственные исчезновения, политически мотивированные преследования, дискриминации, ущемления, запугивание, насилие, произвольные задержания и аресты, пытки и жестокое обращение, в том числе с целью добиться показаний, и размещение в психиатрические стационары, принудительное перемещение или депортацию из Крыма в РФ”. Особому преследованию подвергается крымскотатарский народ – коренной народ Крыма.

Стоит отметить, что 20 февраля 2014 года российские войска начали оккупацию Крыма. На полуострове появились грузовики без номеров, “зеленые человечки” (вооруженные военные без опознавательных знаков). Также произошло создание иррегулярных вооруженных формирований наемников из числа местных жителей, которыми руководили офицеры спецслужб и Вооруженных сил России.

26 февраля 2014 года в Симферополе прошел многотысячный митинг с участием крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины и против проведения внеочередной сессии Верховной Рады АРК.

Как сообщает агентство “Укринформ”, у стен здания крымского Парламента по инициативе Меджлиса собралось около 12 тысяч крымских татар. Они держали в руках крымскотатарские национальные флаги и флаги Украины. Митингующие скандировали: “Слава Украине – Героям слава!”, “Банду геть!”, “Крым – Украина!”.

В противовес этому митингу был организован митинг “Русского единства”, руководимый соратником российских оккупантов Сергеем Аксеновым.

26 февраля в результате столкновений возле здания ВР Крыма два человека погибли и несколько десятков получили ранения.

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Впоследствии, после оккупации полуострова, следственный комитет России открыл по данному факту уголовное дело (“дело 26 февраля”) и устроил судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими крымскотатарскими активистами.

27 февраля 2014 года спецподразделения ГРУ России заняли здания Верховной Рады и Совета Министров Крыма. Парламент полуострова по требованию оккупантов объявил о проведении “референдума” о присоединении к России. “Референдум” состоялся 16 марта.

В течение последующих нескольких дней улицы городов и магистральные дороги Крыма заполнили российские войска. “Зеленые человечки” занимали административные здания, осадили гарнизоны Вооруженных сил Украины, морские порты и аэропорты. В это время руководство России утверждало, что указанные вооруженные люди не являются российскими военнослужащими. Уже после незаконной аннексии украинского полуострова и проведения там “референдума о статусе Крыма” в Москве признали, что “зеленые человечки” были военнослужащими ВС РФ.

1 марта 2014 года Совет Федерации РФ поддержал обращение российского президента Владимира Путина о разрешении на применение ВС РФ на территории Украины. В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение привести Вооруженные силы Украины в полную боевую готовность.

Международные организации признали аннексию полуострова незаконной и осудили действия России. За это время были приняты четыре резолюции ООН относительно Крыма. Западные страны ввели против РФ санкции в связи с оккупацией полуострова.

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