#Буквы рассказывают историю праздника.

История праздника

Международный женский день обязан своим появлением “маршу пустых кастрюль”, который состоялся 8 марта 1857 года в Нью-Йорке. Работницы текстильных фабрик вышли на улицы с протестами, требуя десятичасовой рабочий день (было – 16 часов), достойную зарплату и право голоса на выборах. Во время акции они били в кастрюли, как в барабаны. Позже участниц движения стали называли суфражистками (от suffrage – голосование, избирательное право).

Позже движение суфражисток охватило и Европу. На митингах женщин задерживали и арестовывали. Например, когда в мае 1905 года в Великобритании был отклонен законопроект об избирательном праве женщин, это спровоцировало погромы в Лондоне: суфражистки камнями побили окна ресторанов и домов министров.

28 февраля 1908 года в Нью-Йорке прошел митинг о равноправии женщин, на который вышли более 15 тыс. женщин. Они также требовали сокращения рабочего дня и равных c мужчинами условий оплаты труда. Кроме того, было выдвинуто требование предоставления женщинам избирательного права.

В 1909 году Социалистическая партия Америки объявила национальный женский день, который отмечался вплоть до 1913 года в последнее воскресенье февраля.

В 1910 году немецкая коммунистка Клара Цеткин на форуме женщин в Копенгагене (куда прибыли и делегаты из США) предложила учредить Международный женский день. Подразумевалось, что в этот день женщины будут устраивать митинги и шествия, привлекая общественность к своим проблемам.

В 1914 году 8 марта как Международный женский день отмечался одновременно в восьми странах: США, Великобритании, Австрии, Дании, Германии, Нидерландах, России и Швейцарии.

До 1917 года полное или частичное право голоса получили женщины Новой Зеландии, Австралии, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии.

8 марта и ООН

В 1975 году Организация Объединенных Наций учредила 8 марта как Международный женский день. Ежегодно в ООН предлагают тему к 8 марта.

В 2019 году темой были инновации, у истоков которых стояли женщины, а также изобретения и технологии, которые изменили жизнь женщин к лучшему.

На сайте ООН отмечается, что по состоянию на 2019 год в мире женщины составляли менее 25 % парламентариев. Каждая третья женщина по-прежнему подвергается насилию по признаку пола.

Тема Международного женского дня 2020 года – “Я — поколение равенства: реализация прав женщин”.

8 марта в Украине

За отмену 8 марта как выходного дня в Украине активно выступал директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, этот праздник не имеет ничего общего с тем смыслом, что изначально закладывался в него.

“Статус выходного, предоставленный 8-му марта, был одним из инструментов советской власти превратить день борьбы за права женщин в день в формате “букетики-тортики-шампанское… Хотя 8 марта является Международным женским днем в большинстве европейских государств, оно не является выходным днем. Это выходной день только в России, Беларуси, Казахстане, Северной Корее, Вьетнаме, Анголе … Вряд ли это те страны, которые можно назвать примером соблюдения прав женщин”, – заявлял Вятрович, призвав не отменять праздник, а сделать день рабочим.

Но пока эта идея не нашла поддержки в обществе.