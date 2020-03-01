Ежегодно в первый день весны в мире отмечают День комплимента.

Об этом рассказывают #Буквы.

Комплимент – это французское слово, означающее хвалу и одобрение, выраженные приятными и одобрительными словами.

Так как человек является социальной личность – для нас важно мнение окружающих. Приятные слова повышают самооценку и уверенность в себе.

Праздник отмечается уже 10-й год. Впрочем, нет достоверных данных о том, кем он учрежден.

Идея праздника – это спонтанное желание людей сделать один из дней в году “самым позитивным”.

На сайте праздника отмечается, что в этот день никто не обязан делать друг другу подарки, как, например, на День Святого Валентина, а стоит сделать личный приятный комплимент.