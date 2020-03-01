Об этом рассказывают #Буквы.
Комплимент – это французское слово, означающее хвалу и одобрение, выраженные приятными и одобрительными словами.
Так как человек является социальной личность – для нас важно мнение окружающих. Приятные слова повышают самооценку и уверенность в себе.
Праздник отмечается уже 10-й год. Впрочем, нет достоверных данных о том, кем он учрежден.
Идея праздника – это спонтанное желание людей сделать один из дней в году “самым позитивным”.
На сайте праздника отмечается, что в этот день никто не обязан делать друг другу подарки, как, например, на День Святого Валентина, а стоит сделать личный приятный комплимент.
- 13 февраля, начиная с 2012 года, в мире отмечают День радио.