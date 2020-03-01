Сегодня 1 марта. Во всем мире существует традиция поздравлять друг друга с первым весенним днем.

#Буквы рассказывают, какие праздники отмечают 1 марта.

1 марта у православных христиан и греко-католиков начинаются заговенье на Великий пост и отмечается Прощеное воскресенье. В этот день стоит попросить прощения друг у друга. А еще сегодня, в последний день Масленицы, сжигают чучело из соломы.

Кроме того, 1 марта отмечается Всемирный день комплимента, Международный день детского телевидения и радиовещания, Всемирный день гражданской обороны День нулевой дискриминации.

Какие еще праздники отмечают 1 марта:

Во Франции празднуют День бабушки, в Исландии – День пива, в Новой Зеландии – День детей, в Казахстане – День благодарения, в США – День цветных женщин, День любителей арахисового масла, День свиньи, День фруктового компота и День тезки, на Кубе – фестиваль сбора грейпфрутов, в Японии – День борьбы за мир, в Болгарии – Праздник Бабы Марты, в Польше – День “отверженных солдат”, на Маршалловых островах – День памяти и памяти жертв ядерных испытаний, в Великобритании – День святого Давида , в Молдове – Мэрцишор, в Корее – День движения за независимость, в Парагвае – День героев.

Памятные даты 1 марта:

В 1555 году Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний.

В 1781 году вступили в силу Статьи Конфедерации – первый конституционный документ США.

В 1947 году начал свою деятельность Международный валютный фонд. В 1953 году началось вещание «Радио Свободы».

В 1976 году парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности стало обязательным.

Приметы на 1 марта: