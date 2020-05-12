Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, температура по всей территории страны будет колебаться от +10 °C до 17 °C на западе, на остальной территории от +19 °C до +24 °C. В Крыму будет солнечно – +23 °C, в Луганской области – до +24 °C.
В Киевской области 12 мая ночью местами небольшой, днем умеренный дождь, гроза, в отдельных районах град. Ветер с порывами 15-20 м/с. Температура ночью +12-15 °C, днем около 20 °C, во второй половине дня резкое снижение температуры.
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям объявили о возможных заморозках в Украине в ближайшие дни.