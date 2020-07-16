Covid-19 Украина

обновлено 16.07.2020 в 07:02

Всего:

55607(+0)

Болеют:

26049(+0)

Выздоровели:

28131(+0)

Умерло:

1427(+0)

08:09 Сегодня под Радой состоится митинг в защиту украинского языка
07:35 Украинские защитники на Донбассе уничтожили двух оккупантов
02:31 The Rolling Stones представили ранее неопубликованную песню Criss Cross
01:50 Помпео о запрете TikTok в США: «Компартии Китая не должна получить информацию американцев»
00:58 Apple запустит собственный новостной подкаст

15 июля

23:29 Зеленский уволил посла Украины в Италии
22:55 Британия запретила использование 5G-оборудования Huawei
22:32 Треть предприятий в мире сократили работников из-за пандемии COVID-19 — глобальный опрос Facebook
21:58 Авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей
21:45 Нательные камеры полицейских засняли последние слова Флойда. Он говорил: «Я не могу дышать»
20:45 На рассмотрение Рады внесли проект постановления о назначении Пищанской главой АМКУ
20:34 В результате наводнения в Индии погибли 50 людей
Партнерский материал
20:25 Онлайн-встреча с победителями «Коронации слова-2020» Ириной Мельниченко и Вадимом Геращенко
20:16 В Париже открылся Disneyland
20:04 Возле затонувшего в Одессе танкера «Делфи» снова обнаружили загрязнение воды
19:45 В Одессе полицейского подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
19:18 Деми Мур записала эротический аудиосериал
19:15 Рада «завернула» законопроект, позволяющий нардепам иметь помощников без образования
19:11 В 2021 году выйдет документальный фильм о группе Spice Girls
18:52 NASA показали видео с редкой кометой Neowise 2020
18:40 Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси
18:34 Рада приняла за основу законопроект о медиации: что он предусматривает
18:06 УАФ представила новую форму сборной Украины – фото
17:35 Канье Уэст решил отказаться от участия в выборах президента США, – СМИ
17:20 Украинцы смогут возвращаться с Египта и Албании, не проходя самоизоляцию
16:59 Четвертая сессия Рады стартует 1 сентября: утвержден календарный план
16:39 33% украинцев не считают Зеленского честным
16:28 Кабмин предлагает ужесточить наказание за ложное минирование
16:25 Рада хочет разрешить территориальным общинам финансово не зависеть от районов

Сегодня под Радой состоится митинг в защиту украинского языка

Сегодня, 16 июля, в 9 утра возле Верховной Рады начнется митинг в защиту государственного языка.

Четверг, 16 июля 2020, 08:09

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий в Facebook.

“Сегодня утром надо прийти в Верховную Раду. Зачем? Защитить украинский язык. Сегодня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в прошлом году Закон о языке начал действовать. И именно в этот день часть слуг народа решили начать его уничтожать. Символически- по русификации школ.

Вчера они решили не анонсировать голосования сегодня или перенести его на завтра. Они играют с нами, они хотят, чтобы мы потеряли бдительность. Но мы придем сегодня в Верховную Раду от 9:00 утра, чтобы снова сказать им: мы защитим Украинское государство и Украинский язык!!! “Европейская Солидарность” приглашает украинцев сегодня на площадь Конституции перед Верховной Радой”, – сообщил Княжицкий.

Напомним, в Верховной Раде опубликована повестка дня на 16 июля. В ней нет скандального законопроекта “слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”.

Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях” (№2362), или законопроект Бужанского.

По словам Тараса Креминя, утверждение Бужанского, что законопроект “направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств”, не соответствуют действительности.

Кроме того, Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект “слуги” Бужанского, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен.

Также профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.

Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Как известно, 16 мая 2019 года был  опубликован  закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. В этом законе речь идет о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.

Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон, так как “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”.

Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский считает, что этот закон “направлен на дискриминацию носителей других языков”, в первую очередь русскоязычных. 10 декабря 2019 Бужанский сообщил, что внес в Парламент законопроект о признании закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” утратившим силу.

Теги: Верховная Рада, Княжицкий, митинг,

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться