Сегодня под Радой состоится митинг в защиту украинского языка

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий в Facebook.
“Сегодня утром надо прийти в Верховную Раду. Зачем? Защитить украинский язык. Сегодня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в прошлом году Закон о языке начал действовать. И именно в этот день часть слуг народа решили начать его уничтожать. Символически- по русификации школ.
Вчера они решили не анонсировать голосования сегодня или перенести его на завтра. Они играют с нами, они хотят, чтобы мы потеряли бдительность. Но мы придем сегодня в Верховную Раду от 9:00 утра, чтобы снова сказать им: мы защитим Украинское государство и Украинский язык!!! “Европейская Солидарность” приглашает украинцев сегодня на площадь Конституции перед Верховной Радой”, – сообщил Княжицкий.
Напомним, в Верховной Раде опубликована повестка дня на 16 июля. В ней нет скандального законопроекта “слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”.
Ранее Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь призывал народных депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государством языком в учебных заведениях” (№2362), или законопроект Бужанского.
По словам Тараса Креминя, утверждение Бужанского, что законопроект “направлен на защиту нарушенных конституционных прав русского или других национальных меньшинств”, не соответствуют действительности.
Кроме того, Министерство образования и науки Украины не поддерживает законопроект “слуги” Бужанского, поскольку он противоречит целям образовательной реформы, а также требует срочных расходов из госбюджета на сумму 56 млн гривен.
Также профильный парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал отклонить этот законопроект.
Языковой законопроект Максима Бужанского был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019 г. Он переносит с 2020 г. на 2023 г. переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке. Против этого законопроекта в свое время выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.
Как известно, 16 мая 2019 года был опубликован закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного”. В этом законе речь идет о том, что именно украинский язык является государственным. Закон не распространяется на язык проведения религиозных обрядов и бытовое общение.
Венецианская комиссия рекомендует Украине пересмотреть языковой закон, так как “крайне важно добиться баланса между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств”.
Нардеп от “Слуги народа” Максим Бужанский считает, что этот закон “направлен на дискриминацию носителей других языков”, в первую очередь русскоязычных. 10 декабря 2019 Бужанский сообщил, что внес в Парламент законопроект о признании закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” утратившим силу.
- Ранее нардепы фракции “Слуги народа” выступили с заявлением против законопроекта своего коллеги Максима Бужанского об отмене обязательного перехода школ на обучение на украинском языке.
- По информации нардепов “Европейской Солидарности”, нардепы фракции “Слуги народа” и “Оппозиционной платформы — За життя” планируют “протащить” этот законопроект в парламенте на этой неделе, как ожидается — 16 июля.