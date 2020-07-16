Сегодня под Радой состоится митинг в защиту украинского языка

Об этом сообщил народный депутат от “Европейской Солидарности” Николай Княжицкий в Facebook.

“Сегодня утром надо прийти в Верховную Раду. Зачем? Защитить украинский язык. Сегодня, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в прошлом году Закон о языке начал действовать. И именно в этот день часть слуг народа решили начать его уничтожать. Символически- по русификации школ.

Вчера они решили не анонсировать голосования сегодня или перенести его на завтра. Они играют с нами, они хотят, чтобы мы потеряли бдительность. Но мы придем сегодня в Верховную Раду от 9:00 утра, чтобы снова сказать им: мы защитим Украинское государство и Украинский язык!!! “Европейская Солидарность” приглашает украинцев сегодня на площадь Конституции перед Верховной Радой”, – сообщил Княжицкий.

Напомним, в Верховной Раде опубликована повестка дня на 16 июля. В ней нет скандального законопроекта “слуги народа” Максима Бужанского № 2362 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обучения на государственном языке в учебных заведениях”.