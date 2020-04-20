#Буквы рассказывают об обычаях этого дня, а также – что можно, а чего нельзя делать сегодня.
Поливальный понедельник открывает Светлую неделю. В древние времена у каждого дня было свое название: понедельник назывался поливальным, вторник – купалища, среда – хороводница, четверг – навский день, пятница – прощенная, суббота – хороводница, воскресенье – поминальное.
Обычаи
В этот день принято обливать незамужних девушек, чтобы они вышли замуж.
Сегодня следует ходить в гости к своим друзьям и родным. Считается, что первым в дом должен войти мужчина, это принесет богатство и счастье в семью.
Наши предки обливали водой дорогие вещи и домашних животных. Обливали и больных людей, считалось, что это поможет им быстрее выздороветь.
В Поливальный понедельник крестные приходят с подарками к крестникам и наоборот.
Откупиться от обливаний можно писанками.
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Что нельзя делать в Поливальный понедельник:
- Нельзя думать о плохом;
- Нельзя ссориться, ругаться и злиться;
- Нельзя переедать;
- Нельзя пить много алкоголя;
- Нельзя сидеть дома в одиночку;
- Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.
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Приметы в Поливальный понедельник:
- Перелетные птицы не поют — к заморозкам;
- Дождь с утра — к дождливому лету;
- Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю;
- Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.
Стоит отметить, что обливать водой всех подряд считается не совсем правильным. Как правило, парни поливали тех девушек, которые им нравились.