Сегодня, 20 апреля, на второй день Пасхи отмечают Поливальный понедельник. Считается, что Поливальный понедельник — это день очищения водой.

#Буквы рассказывают об обычаях этого дня, а также – что можно, а чего нельзя делать сегодня.

Поливальный понедельник открывает Светлую неделю. В древние времена у каждого дня было свое название: понедельник назывался поливальным, вторник – купалища, среда – хороводница, четверг – навский день, пятница – прощенная, суббота – хороводница, воскресенье – поминальное.

Обычаи

В этот день принято обливать незамужних девушек, чтобы они вышли замуж.

Сегодня следует ходить в гости к своим друзьям и родным. Считается, что первым в дом должен войти мужчина, это принесет богатство и счастье в семью.

Наши предки обливали водой дорогие вещи и домашних животных. Обливали и больных людей, считалось, что это поможет им быстрее выздороветь.

В Поливальный понедельник крестные приходят с подарками к крестникам и наоборот.

Откупиться от обливаний можно писанками.

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Что нельзя делать в Поливальный понедельник:

Нельзя думать о плохом;

Нельзя ссориться, ругаться и злиться;

Нельзя переедать;

Нельзя пить много алкоголя;

Нельзя сидеть дома в одиночку;

Также нельзя заниматься домашними делами и любой работой.

Приметы в Поливальный понедельник:

Перелетные птицы не поют — к заморозкам;

Дождь с утра — к дождливому лету;

Безветренно, синее небо — в ближайшее время быть дождю;

Ясная солнечная погода предвещает такое же лето.

Стоит отметить, что обливать водой всех подряд считается не совсем правильным. Как правило, парни поливали тех девушек, которые им нравились.