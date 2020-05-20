Сегодня, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-конференцию относительно итогов первого года своего президентства.

#Буквы расскажут о ключевых моментах.

Стартует пресс-конференция в 10:30

Общение с журналистами пройдет в парковой части Мариинского дворца в Киеве, но в связи с карантином, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченным.

Стоит отметить, что журналистов #Букв отказались аккредитовать на итоговую пресс-конференцию.

На пресс-конференцию президента Зеленского не аккредитовали съемочные группы не менее двух каналов – UMN (skrypin. Ua) и “Настоящее время”, а также журналистов изданий: “Український тиждень”, Delo.ua, “Бабель”, “Главком”, а также автора проекта “Соромно” Янину Соколову.

Руководитель “Главкома” Виктор Шлинчак заявил, что информагентство впервые не аккредитовали на пресс-конференцию президента за 10 лет существования.

Корреспондент “Українського тижня” Станислав Козлюк сообщил, что изданию отказали уже во второй раз.

Журналистам “5 канала” сначала отказали в аккредитация, о чем они сообщили в эфире около 21:00. Но позже Офис президента послал им другое письмо – с подтверждением аккредитации.

Пресс-конференцию будут транслировать онлайн в соцсетях на официальных страницах Офиса президента, а также покажут каналы “UA:Перший”, NewsOne, “24 канал”, hromadske, “1+1”, “Эспрессо” и “Прямой” канал.