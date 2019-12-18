Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть законопроект об окончательной отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

В ней запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности (согласно документу, меры в отношении нардепов будет согласовывать генпрокурор).

Следующий документ на рассмотрении касается сметы Парламента на текущий год.

В плане работы есть законопроекты о высшем образовании и об администрировании акцизного налога.

Парламент планирует ратифицировать соглашение с Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года действия договоренностей о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17.

На рассмотрении также есть документ о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки кино EURIMAGES; ратификация соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно проекта “Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины”.

Кроме того, нардепы намерены повторно с предложениями президента рассмотреть законопроект про временные следственные комиссии.

В 15:00 начнутся парламентские слушания на тему: “Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине”.