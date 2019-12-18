Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
В ней запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности (согласно документу, меры в отношении нардепов будет согласовывать генпрокурор).
Следующий документ на рассмотрении касается сметы Парламента на текущий год.
В плане работы есть законопроекты о высшем образовании и об администрировании акцизного налога.
Парламент планирует ратифицировать соглашение с Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года действия договоренностей о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17.
На рассмотрении также есть документ о присоединении Украины к Европейскому фонду поддержки кино EURIMAGES; ратификация соглашения с Европейским инвестиционным банком относительно проекта “Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины”.
Кроме того, нардепы намерены повторно с предложениями президента рассмотреть законопроект про временные следственные комиссии.
В 15:00 начнутся парламентские слушания на тему: “Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине”.
- Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности вместо отмены депутатской неприкосновенности предлагает наоборот ее усилить.
- 3 сентября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. За законопроект № 7203 проголосовали 373 нардепа (при 300 минимально необходимых).