Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.

Также в сегодняшнюю повестку дня включены законопроекты о функционировании банковской системы, о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, относительно повышения эффективности работы Национальной общественной телерадиокомпании Украины, а также проект закона об улучшении инвестиционного климата.