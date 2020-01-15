Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Документ был подан президентом Украины Владимиром Зеленским.
В повестке также есть законопроект об изменениях в Налоговый кодекс относительно повышения доступности медицинских средств, которые закупаются за средства госбюджета.
Во втором чтении нардепы рассмотрят изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства относительно усовершенствования пересмотра судебных решений в апелляционном и кассационном порядке, а также законопроект о всеобщем среднем образовании.
Для повторного первого чтения предложен законопроект о легализации игорного бизнеса.
К рассмотрению в первом чтении запланирован еще ряд проектов законов: относительно создания национального органа по интеллектуальной собственности; по усилению охраны и защиты прав на торговые марки и промышленные образцы; о бесплатной правовой помощи жителям временно оккупированных территорий и другие.
На 16:00 запланирована работа депутатов во фракциях, группах и комитетах.
- Ранее президент Владимир Зеленский направил в Парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти.
- Особый статус города Севастополь будет сохранен в Конституции Украины до деоккупации Крыма. Так, в доработанном проекте закона о внесении в Конституцию изменений относительно децентрализации Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица.