Во вторник, 18 февраля, Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о рынке земли.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

В общей сложности к законопроекту были поданы 4018 поправок. Ранее депутаты успели рассмотреть 216 из них.

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.

Кроме того, для включения в повестку дня и принятия решения предложен президентский законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.

В повестке дня есть и изменения в закон “О национальной безопасности Украины” касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск.