Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
В общей сложности к законопроекту были поданы 4018 поправок. Ранее депутаты успели рассмотреть 216 из них.
Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию.
В законопроекте были учтены следующие основные правки:
– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;
– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;
– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;
– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;
– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.
Кроме того, для включения в повестку дня и принятия решения предложен президентский законопроект о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2020 году для участия в многонациональных учениях.
В повестке дня есть и изменения в закон “О национальной безопасности Украины” касательно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск.
- 6 февраля Верховная Рада Украины приступила к рассмотрению законопроекта о запуске рынка земли.
- На заседании дважды происходила потасовка между народными депутатами от “Батькивщины” и “Слуги народа” – с участием Сергея Власенко и Артема Дмитрука.