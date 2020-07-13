Сегодня, 13 июля, в 14:00 Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Так, сегодня планируется рассмотреть внесение изменений в статью 6 закона Украины госбюджете на 2020 год и “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга”, №3598.

Верховная Рада также планирует включить в повестку дня и рассмотреть:

проект постановления “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”;

проект закона “О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно финансового обеспечения проведения выборов”;

проект закона “О внесении изменения в статью 29 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год “относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы”;

проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии “.

Ряд законопроектов предлагается рассмотреть в первом чтении, среди которых:

социальная защита населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

обеспечение права работников государственных сельскохозяйственных предприятий на получение земельной доли (пая).

Во втором чтении Верховная Рада планирует:

заняться усовершенствованием механизма взимания госсборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины.

Также в повестке дня на этот день проект постановления “О назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых – докторов наук”.