Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.
Так, сегодня планируется рассмотреть внесение изменений в статью 6 закона Украины госбюджете на 2020 год и “О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения механизма предоставления государственных гарантий на портфельной основе и урегулирования порядка уплаты налогового долга”, №3598.
Верховная Рада также планирует включить в повестку дня и рассмотреть:
- проект постановления “О назначении очередных местных выборов в 2020 году”;
- проект закона “О внесении изменений в приложения № 3 и № 6 к Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год” относительно финансового обеспечения проведения выборов”;
- проект закона “О внесении изменения в статью 29 Закона Украины “О Государственном бюджете Украины на 2020 год “относительно срока действия ограничений при начислении заработной платы”;
- проект закона “О внесении изменений в Закон Украины “О рынке электрической энергии “.
Ряд законопроектов предлагается рассмотреть в первом чтении, среди которых:
- социальная защита населения в период карантина, связанного с предотвращением возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
- обеспечение права работников государственных сельскохозяйственных предприятий на получение земельной доли (пая).
Во втором чтении Верховная Рада планирует:
- заняться усовершенствованием механизма взимания госсборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, который отправляется или прибывает в аэропорт Украины.
Также в повестке дня на этот день проект постановления “О назначении в 2020 году именных стипендий Верховной Рады Украины для молодых ученых – докторов наук”.
- Ранее сообщалось, что 13 июля на внеочередном заседании Верховной Рады народные депутаты рассмотрят отмену ограничения зарплат чиновников в 47 тысяч гривен.