Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании планирует рассмотреть в первом чтении изменения в закон о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Кроме того, для рассмотрения в первом чтении предложены изменения в Лесной кодекс (относительно проведения национальной инвентаризации лесов).

Во втором чтении Рада должна рассмотреть законопроект об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры.

В повестке дня есть и отмена действия закона о строевом уставе Вооруженных сил.

Нардепам предложено для ратификации соглашение с Литвой о трудоустройстве.

Кроме того, в первом чтении Парламент планирует рассмотреть упрощение получения украинского гражданства.

На 16:00 у нардепов запланирована работа во фракциях и комитетах.