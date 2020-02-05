Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Кроме того, для рассмотрения в первом чтении предложены изменения в Лесной кодекс (относительно проведения национальной инвентаризации лесов).
Во втором чтении Рада должна рассмотреть законопроект об упрощении доступа телеком-провайдеров к объектам инфраструктуры.
В повестке дня есть и отмена действия закона о строевом уставе Вооруженных сил.
Нардепам предложено для ратификации соглашение с Литвой о трудоустройстве.
Кроме того, в первом чтении Парламент планирует рассмотреть упрощение получения украинского гражданства.
На 16:00 у нардепов запланирована работа во фракциях и комитетах.
- Ранее депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект №5495 “О сохранении украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов” с поправками президента Украины, который устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка.