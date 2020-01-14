Верховная Рада Украины после новогодних каникул сегодня снова соберется на заседание, во время которого рассмотрит ряд законопроектов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания ВР.

Так, планируется рассмотреть инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии.

Также в повестке есть проект закона относительно создания Фонда развития предпринимательства, на который направят 2 млрд грн. Этот документ также инициировал глава государства.

Кроме того, Рада намерена ввести новый формат деятельности таможенной и налоговой служб.

Парламент рассмотрит в первом чтении законопроект, который касается обеспечения социальной защиты одиноких лиц, достигших 80-летнего возраста, и повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Для включения в повестку дня и принятия решения предусмотрен вопрос о системе иновещания Украины.

В плане работы также есть ряд ратификаций, среди которых: с Сингапуром – об избежании двойного налогообложения; с Грузией – о свободной торговле; с Бразилией – о взаимной правовой помощи и правовых отношениях в гражданских делах и другие.