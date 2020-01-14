Об этом свидетельствует повестка дня заседания ВР.
Так, планируется рассмотреть инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект о внесении изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии.
Также в повестке есть проект закона относительно создания Фонда развития предпринимательства, на который направят 2 млрд грн. Этот документ также инициировал глава государства.
Кроме того, Рада намерена ввести новый формат деятельности таможенной и налоговой служб.
Парламент рассмотрит в первом чтении законопроект, который касается обеспечения социальной защиты одиноких лиц, достигших 80-летнего возраста, и повышение социальных гарантий для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Для включения в повестку дня и принятия решения предусмотрен вопрос о системе иновещания Украины.
В плане работы также есть ряд ратификаций, среди которых: с Сингапуром – об избежании двойного налогообложения; с Грузией – о свободной торговле; с Бразилией – о взаимной правовой помощи и правовых отношениях в гражданских делах и другие.
- Ранее Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект, который предусматривает направление 2 млрд грн на новую бюджетную программу “Фонд развития предпринимательства”.
- 3 декабря президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске государственной программы, призванной стимулировать украинцев за рубежом возвращаться в страну. Программа называется “Возвращайся и оставайся”. Первый ее этап – доступные кредиты для открытия бизнеса.