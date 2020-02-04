Сегодня стартует третья сессия Верховной Рады 9-го созыва. Во время первого заседания нардепы планируют рассмотреть ряд важных вопросов.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, народные избранники планируют начать свою работу с рассмотрения постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Вместо нее вице-премьером развития общин и территорий хотят назначить Дениса Шмыгаля.

Для предварительного одобрения нардепам предложен законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады до 300 человек.

Кроме того, нардепы примут решение относительно дальнейшей работы над законопроектом о подчинении президенту органов ГБР и НАБУ.

В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о финансовом лизинге и изменения в Лесной кодекс.

Во втором чтении к рассмотрению запланирован законопроект об уголовной ответственности “воров в законе”.