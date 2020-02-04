Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, народные избранники планируют начать свою работу с рассмотрения постановления об увольнении Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины. Вместо нее вице-премьером развития общин и территорий хотят назначить Дениса Шмыгаля.
Для предварительного одобрения нардепам предложен законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады до 300 человек.
Кроме того, нардепы примут решение относительно дальнейшей работы над законопроектом о подчинении президенту органов ГБР и НАБУ.
В первом чтении нардепы рассмотрят законопроект о финансовом лизинге и изменения в Лесной кодекс.
Во втором чтении к рассмотрению запланирован законопроект об уголовной ответственности “воров в законе”.
- 17 января парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал удовлетворить заявление об увольнении министра развития общин и территорий Алены Бабак.
- Комитет также рекомендовал Верховной Раде назначить Дениса Шмыгаля на должность вице-премьер-министра – министра развития громад и территорий (вместо Бабак)