Об этом свидетельствует повестка дня заседания.
Так, на утро запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности (согласно документу, меры в отношении нардепов будет согласовывать генпрокурор).
Повторно с предложениями президента Владимира Зеленского депутаты рассмотрят законопроект про временные следственные комиссии.
В повестке дня есть и законопроект о высшем образовании, а также проект закона, который уточнит порядок администрирования акцизного налога.
Рада определится, кого назначить в конкурсную комиссию по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества “Экспортно-кредитное агентство”.
Для повторного рассмотрения после доработки предложен законопроект о господдержке “Пласта”.
Депутаты также планируют ратифицировать соглашение с Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года действия договоренностей о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17.
- Накануне сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности вместо отмены депутатской неприкосновенности предлагает наоборот ее усилить.
- 3 сентября Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности. За законопроект № 7203 проголосовали 373 нардепа (при 300 минимально необходимых).