Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, на утро запланировано рассмотрение во втором чтении законопроекта об окончательном ограничении депутатской неприкосновенности (согласно документу, меры в отношении нардепов будет согласовывать генпрокурор).

Повторно с предложениями президента Владимира Зеленского депутаты рассмотрят законопроект про временные следственные комиссии.

В повестке дня есть и законопроект о высшем образовании, а также проект закона, который уточнит порядок администрирования акцизного налога.

Рада определится, кого назначить в конкурсную комиссию по определению состава наблюдательного совета частного акционерного общества “Экспортно-кредитное агентство”.

Для повторного рассмотрения после доработки предложен законопроект о господдержке “Пласта”.

Депутаты также планируют ратифицировать соглашение с Нидерландами о продлении до 1 августа 2020 года действия договоренностей о Международной миссии защиты расследования катастрофы МН17.