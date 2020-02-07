Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта о запуске рынка земли.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы начнут свою работу с часа вопросов к Правительству. Планируется, что с докладом выступит министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Кроме того, на вопросы депутатов должен ответить премьер-министр Алексей Гончарук.

Затем нардепы продолжат рассматривать поправки к законопроекту о земле. Ко второму чтению к документу подали более 4 тысяч правок. Накануне депутаты успели рассмотреть только 184 из них.

Ранее парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 и рекомендовал его к принятию. В общей сложности было подано более 4 тысяч поправок.

В законопроекте были учтены следующие основные правки:

– покупать землю смогут только граждане Украины, государство, общины и украинские компании, основанные украинцами;

– допуск иностранцев в качестве учредителей компаний может решаться только на референдуме;

– установлено ограничение не более 10 тысяч гектаров в одни руки;

– собственниками земли также могут стать банки, если получат землю в качестве залога. В течение двух лет они будут обязаны продать такие участки на аукционах;

– цена земли не может быть ниже нормативной денежной оценки.