Верховная Рада Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит ряд законопроектов и заслушает отчеты трех следственных комиссий.

Об этом свидетельствует повестка дня заседания.

Так, нардепы рассмотрят изменения в Земельный кодекс и другие законодательные акты по планированию использования земель.

Кроме того, для рассмотрения в первом чтении предложен проект закона о перечне объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации.

В дальнейшем Рада заслушает отчеты следственных комиссий по вопросам: расследования нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов; злоупотребления служебным положением некоторых должностных лиц (в частности, президентом Украинской ассоциации футбола); расследования соблюдения законодательства во время смены владельцев информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию РФ.

Также нардепы планируют включить в повестку дня внесение некоторых изменений в Регламент ВР, в частности относительно графика проведения пленарных заседаний.