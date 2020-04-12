Об этом рассказывают #Буквы.
Как и у православных, католической Пасхе предшествует Великий 40-дневный пост. Празднование Пасхи начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит богослужение. Перед началом Навечерия Пасхи зажигается пасхал – свеча, огонь которой раздают всем христианам.
Во время Литургии Слова читается девять библейских чтений. За Литургией Слова следует Литургия Крещения (в католической церкви считается особенно почетным крестить взрослых людей в ночь перед Пасхой) и Евхаристическая литургия. А заканчивается служба традиционным провозглашением “Христос воскрес!”, на что верующие в храме отвечают “Воистину воскрес!”
В связи с карантином верующих призвали в 2020 году участвовать в богослужениях удаленно – при помощи онлайн-трансляции.
Католические пасхальные богослужения, кроме католического телевидения EWTN, будут транслировать “5 канал” и “UA:Первый”.
Пасхальна Вігілія під проводом Папи Франциска з базиліки святого Петра у Ватикані
Пасхальна Вігілія під проводом Папи Франциска з базиліки святого Петра у Ватикані.
Трансляцію можна дивитися також на YouTube-каналі EWTN Ukraine https://www.youtube.com/channel/UC-u4sCUtoABZ5VtCroroTdA та в кабельних мережах міст: http://ewtn.org.ua/ewtn-po-ukrayini/
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Опубліковано EWTN Україна Субота, 11 квітня 2020 р.
- В этом году празднование Пасхи у православных и греко-католиков приходится на 19 апреля.
- 11 апреля православные христиане отмечали Лазареву субботу.
- В воскресенье, 12 апреля, православные христиане будут вспоминать о въезде Иисуса в Иерусалим. Этот праздник известен, как Вербное воскресенье.