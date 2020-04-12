Об этом рассказывают #Буквы.

Как и у православных, католической Пасхе предшествует Великий 40-дневный пост. Празднование Пасхи начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит богослужение. Перед началом Навечерия Пасхи зажигается пасхал – свеча, огонь которой раздают всем христианам.

Во время Литургии Слова читается девять библейских чтений. За Литургией Слова следует Литургия Крещения (в католической церкви считается особенно почетным крестить взрослых людей в ночь перед Пасхой) и Евхаристическая литургия. А заканчивается служба традиционным провозглашением “Христос воскрес!”, на что верующие в храме отвечают “Воистину воскрес!”

В связи с карантином верующих призвали в 2020 году участвовать в богослужениях удаленно – при помощи онлайн-трансляции.

Католические пасхальные богослужения, кроме католического телевидения EWTN, будут транслировать “5 канал” и “UA:Первый”.