Об этом сообщают #Буквы.
Так, было собрано более 150 подписей нардепов, что стало основанием для назначения заседания. Оно запланировано на 14:00.
В повестке дня – только два вопроса. Оба касаются защиты медиков в условиях вспышки коронавируса COVID-19 в Украине.
Первый законопроект № 3380 даст возможность привлекать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.
Кроме того, предлагается повысить размер пособия по временной нетрудоспособности медикам, которые находятся на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 во время выполнения служебных обязанностей (до 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа).
В повестке дня также есть законопроект № 3376, который предусматривает госстрахование для медиков, заразившихся коронавирусом в результате лечения больных людей. Согласно документу, если медик заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составит не менее 200 тысяч гривен. В случае смерти медика, семья должна получить не менее 1,5 миллиона гривен. Законопроект инициирован партией “Европейская Солидарность”.
К нему поданы два альтернативных проекта закона, инициированных нардепами от “Слуги народа”.
- Накануне пятый президент Украины, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко призвал народных депутатов в четверг поддержать законопроект “Об обязательном страховании врачей в случае заражения COVID-19”.
- Ранее глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия заявил, что впервые фракция “Европейской Солидарности” смогла созвать внеочередную сессию Верховной Рады без участия “слуг народа”.