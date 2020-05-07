В четверг, 7 мая, должно состояться внеочередное заседание Верховной Рады Украины, созванное по инициативе "Европейской Солидарности".

Об этом сообщают #Буквы.

Так, было собрано более 150 подписей нардепов, что стало основанием для назначения заседания. Оно запланировано на 14:00.

В повестке дня – только два вопроса. Оба касаются защиты медиков в условиях вспышки коронавируса COVID-19 в Украине.

Первый законопроект № 3380 даст возможность привлекать интернов, а также врачей без подтвержденной квалификации к борьбе с коронавирусом на волонтерских началах.

Кроме того, предлагается повысить размер пособия по временной нетрудоспособности медикам, которые находятся на самоизоляции из-за контакта с больным COVID-19 во время выполнения служебных обязанностей (до 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа).

В повестке дня также есть законопроект № 3376, который предусматривает госстрахование для медиков, заразившихся коронавирусом в результате лечения больных людей. Согласно документу, если медик заболел, выполняя свои обязанности, то страховая сумма составит не менее 200 тысяч гривен. В случае смерти медика, семья должна получить не менее 1,5 миллиона гривен. Законопроект инициирован партией “Европейская Солидарность”.

К нему поданы два альтернативных проекта закона, инициированных нардепами от “Слуги народа”.