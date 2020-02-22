Сегодня состоится финал национального отбора на "Евровидение-2020", во время которого станет известно, кто представит Украину на песенном конкурсе.

Об этом сообщают #Буквы.

За право представлять нашу страну будут соревноваться шесть исполнителей, которые победили в первом и втором полуфиналах национального отбора, что прошли 8 и 15 февраля.

По итогам жеребьевки был определен следующий порядок выступлений финалистов:

• KRUTЬ с песней “99”;

• JERRY HEIL с песней “Vegan”;

• Go_A с песней “Solovey”;

• David Axelrod с песней “Horizon”;

• KHAYAT с песней “Call For Love”;

• TVORCHI с песней “Bonfire”.

Судить участников нацотбора будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.

Голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица.

Приглашенными звездами финала национального отбора являются Джамала, Тина Кароль и Verka Serduchka.

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