Об этом сообщают #Буквы.
За право представлять нашу страну будут соревноваться шесть исполнителей, которые победили в первом и втором полуфиналах национального отбора, что прошли 8 и 15 февраля.
По итогам жеребьевки был определен следующий порядок выступлений финалистов:
• KRUTЬ с песней “99”;
• JERRY HEIL с песней “Vegan”;
• Go_A с песней “Solovey”;
• David Axelrod с песней “Horizon”;
• KHAYAT с песней “Call For Love”;
• TVORCHI с песней “Bonfire”.
Судить участников нацотбора будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Музыкальный продюсер национального отбора – Руслан Квинта. Ведущий прямых эфиров – Сергей Притула.
Голосование зрителей и членов жюри будет проходить параллельно. Результаты голосования зрителей (50 %) и судей (50 %) будут добавляться друг к другу. По итогам общего результата будет сформирована рейтинговая таблица.
Приглашенными звездами финала национального отбора являются Джамала, Тина Кароль и Verka Serduchka.
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