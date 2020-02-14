В пятницу, 14 февраля, в Германии стартует ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference).

Согласно сообщению на сайте мероприятия, 56-я по счету конференция будет проходить в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене с 14 по 16 февраля.

Ожидается, что в ней примут участие более 500 делегатов со всего мира. Мировые лидеры в области политики, бизнеса, из научных кругов и гражданского общества обсудят текущие кризисы и вызовы в сфере безопасности.

Кто приедет

На конференции в Мюнхене ожидается присутствие 35 глав государств и правительств, а также более 100 министров иностранных дел и обороны.

В списке участников: президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, глава МИД Германии Хайко Маас, глава МИД России Сергей Лавров и другие. Делегацию от США возглавит госсекретарь Майк Помпео.

Также на форуме будут присутствовать: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, руководитель Facebook Марк Цукерберг.

Повестка дня конференции

На сайте мероприятия уже обнародован доклад, который должен стать лейтмотивом форума — Munich Security Report 2020 (Мюнхенский доклад о безопасности 2020). Он был подготовлен его организаторами.

В документе идет речь о феномене “Westlessness” (“беззападность”) во внешней политике. Это отсутствие единой стратегии у западных стран в отношении глобальных проблем безопасности и кризис западных ценностей.

“Столкнувшись с новым витком конкуренции великих держав и множеством кризисов, которые требуют согласованного ответа Запада, что это значит для мира, если Запад не может договориться об общей стратегии? MSC 2020 будет искать ответы и решения этого фундаментального вопроса”, – отмечают организаторы.

Также планируется дискуссия об участии стран Запада в зарубежных кампаниях (будут обсуждаться “горячие точки от Ливии до Персидского залива и далее до Восточной Азии”). Ожидается, что дискуссия коснется недавних шагов США на Ближнем Востоке, пишет DW. Речь идет о выводе американских войск из Сирии и намерении президента США Дональда Трампа вывести войска из Афганистана на фоне напряженных отношений с Ираном.

Отдельный пункт в докладе, анонсирующем ключевые темы встречи в Мюнхене, посвящен России. Она названа “путемкинским государством” (по аналогии с “потемкинскими деревнями”, но здесь обыграна фамилия президента России Владимира Путина).

Роль Китая и ситуация на Корейском полуострове также станут темами для обсуждения в Мюнхене.

Кроме того, в фокусе внимания участников конференции будут последствия изменения климата. Также запланированы дискуссии по вопросу международной энергетической безопасности.

Отдельная сессия конференции будет посвящена эпидемии китайского коронавируса COVID19.

Украина на конференции в Мюнхене

В 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Он выступит на отдельной сессии, посвященной Украине, а также проведет двусторонние встречи с лидерами иностранных государств.

Кроме того, на полях Мюнхенской конференции состоится встреча по катастрофе самолета МАУ в Иране с участием министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

Глава МИД примет участие во встрече Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета. Она состоится в субботу утром, 15 февраля.

15 февраля в рамках Мюнхенской конференции состоится 4-й традиционный Украинский завтрак. Его организовывает Фонд Виктора Пинчука.

Тема мероприятия – “Украина, которая движется вперед”. Модератором дискуссии выступит Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям. Среди спикеров будут Станислав Асеев, автор Радио “Свобода”; Мирча Джоанэ, заместитель генерального секретаря НАТО, Керсти Кальюлайд, президент Эстонии; Мирослав Лайчак, министр иностранных дел Словакии; Эди Рама, премьер-министр Албании и другие.