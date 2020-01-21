Во вторник, 21 января, в Давосе (Швейцария) стартует Всемирный экономический форум, в котором примут участие политики из десятков стран мира.

Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Форум продлится до 24 января. Его основная тема звучит так: “Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) за сплоченный и устойчивый мир”.

Основное внимание на встрече будет уделено вопросам климатического кризиса, достижения целей устойчивого развития и преодоления неравенства в доходах, разделения общества.

В преддверии встречи был обнародован “Давосский манифест 2020 года”, первый вариант которого был принят в 1973 году. В этом документе заложены основные принципы деятельности компаний и их основные обязанности по отношению к обществу. В документе, в частности, изложена концепция о том, что бизнес должен служить интересам всего общества, а не просто его акционеров.

“Давосский манифест 2020″ дает представление о stakeholder capitalism (формировании капитализма для всех заинтересованных сторон, – ред.), который затрагивает целый ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливое налогообложение, нулевую терпимость к коррупции и уважение прав человека”, – отмечают организаторы форума.

Программа мероприятия в этом году основывается на указанном манифесте.

“Бизнес должен теперь полностью принять stakeholder capitalism, что означает не только максимизацию прибыли, но и использование возможностей и ресурсов в сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом для решения ключевых проблем этого десятилетия. Они должны активно содействовать созданию более сплоченного и устойчивого мира”, – подчеркнул основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Шваб.

Кто примет участие

На форуме будут присутствовать около 3000 лидеров из 117 государств, включая руководителей 53 стран и правительств.

Среди влиятельных политических лидеров и глав стран можно отметить президента США Дональда Трампа, федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и исполнительного директора Всемирного банка Кристину Георгиеву, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В форуме примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Факт участия накануне подтвердила его пресс-служба.

“22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций”, – отметили в Офисе президента.

Также будут присутствовать главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании, Китая и др.

Кроме того на форум пригласили 10 лидеров гражданского мнения младше 20-ти лет, в том числе эко-активистку из Швеции Грету Тунберг.

В перечень спикеров форума попали также израильский историк Юваль Ной Харари, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, глава Alphabet и Google Сундар Пичаи, экс-вице-президент США, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Гор, принц Уэльский Чарльз и многие другие известные люди.

По подсчетам Bloomberg, мероприятие посетит 119 миллиардеров из 36 государств. Их совокупное состояние составляет примерно $500 млрд. Среди них могут быть и российские бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, которые находятся под американскими санкциями из-за связей с президентом России Владимиром Путиным.