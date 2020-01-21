Об этом сообщается на сайте мероприятия.
Форум продлится до 24 января. Его основная тема звучит так: “Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) за сплоченный и устойчивый мир”.
Основное внимание на встрече будет уделено вопросам климатического кризиса, достижения целей устойчивого развития и преодоления неравенства в доходах, разделения общества.
В преддверии встречи был обнародован “Давосский манифест 2020 года”, первый вариант которого был принят в 1973 году. В этом документе заложены основные принципы деятельности компаний и их основные обязанности по отношению к обществу. В документе, в частности, изложена концепция о том, что бизнес должен служить интересам всего общества, а не просто его акционеров.
“Давосский манифест 2020″ дает представление о stakeholder capitalism (формировании капитализма для всех заинтересованных сторон, – ред.), который затрагивает целый ряд важных вопросов нашего времени, включая справедливое налогообложение, нулевую терпимость к коррупции и уважение прав человека”, – отмечают организаторы форума.
Программа мероприятия в этом году основывается на указанном манифесте.
“Бизнес должен теперь полностью принять stakeholder capitalism, что означает не только максимизацию прибыли, но и использование возможностей и ресурсов в сотрудничестве с правительствами и гражданским обществом для решения ключевых проблем этого десятилетия. Они должны активно содействовать созданию более сплоченного и устойчивого мира”, – подчеркнул основатель и исполнительный директор Всемирного экономического форума Клаус Шваб.
Кто примет участие
На форуме будут присутствовать около 3000 лидеров из 117 государств, включая руководителей 53 стран и правительств.
Среди влиятельных политических лидеров и глав стран можно отметить президента США Дональда Трампа, федерального канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и исполнительного директора Всемирного банка Кристину Георгиеву, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
В форуме примет участие и президент Украины Владимир Зеленский. Факт участия накануне подтвердила его пресс-служба.
“22 января президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ). Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций”, – отметили в Офисе президента.
Также будут присутствовать главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании, Китая и др.
Кроме того на форум пригласили 10 лидеров гражданского мнения младше 20-ти лет, в том числе эко-активистку из Швеции Грету Тунберг.
В перечень спикеров форума попали также израильский историк Юваль Ной Харари, гендиректор Microsoft Сатья Наделла, глава Alphabet и Google Сундар Пичаи, экс-вице-президент США, лауреат Нобелевской премии мира Альберт Гор, принц Уэльский Чарльз и многие другие известные люди.
По подсчетам Bloomberg, мероприятие посетит 119 миллиардеров из 36 государств. Их совокупное состояние составляет примерно $500 млрд. Среди них могут быть и российские бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, которые находятся под американскими санкциями из-за связей с президентом России Владимиром Путиным.