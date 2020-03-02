Сегодня, 2 марта, у православных и греко-католиков начинается Великий пост - самый строгий пост. Он продлиться 40 дней.

#Буквы рассказывают об основных правилах для верующих во время поста.

Согласно Святому писанию, Иисус Христос после крещения ушел в пустыню, где провел 40 дней в молитвах к Отцу своему. Именно поэтому Великий пост длится 40 дней.

Первый понедельник седмицы Великого поста назывался Жилистый, Собирательным или Чистым. Накануне хозяйки тщательно вымывали посуду.

В Великий пост необходимо полностью отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молочных продуктов. Помимо этого, пища должна быть простой и дешевой. Деньги, которые в обычные дни должны были пойти на еду, во время Великого поста следует отдать на благотворительность. В некоторые особо строгие дни поста также запрещается термически обработанная пища.

Пост – это не только ограничения в еде, но и в развлечениях и мирских благах.

Запретов в питании не рекомендуется соблюдать беременным, детям, пожилым людям, тем, кто тяжело работает физически и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

О посте было немало поговорок и пословиц: “Пост – не мост, объехать нельзя”, “Пришел Великий пост – тяни колокола за хвост”, “В Великий пост не ходи в гости”, “Пришел Великий пост, всем прижал хвост! “