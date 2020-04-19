Сегодня у православных и греко-католиков самый почитаемый и торжественный праздник - Воскресенье Христово, или Пасха.

Об этом рассказывают #Буквы.

Воскресение Иисуса Христа свидетельствует, что он “воскрес, как Бог”.

Воскреснув из мертвых, Иисус благословил общее воскресение всех людей. Согласно Библии, все мертвые восстанут во всеобщий день воскресения.

Согласно украинской традиции, каждый должен побывать на Пасхальной всенощной, которая начиналась в ночь с субботы на воскресенье.

После посещения храма люди доставали из своих пасхальных корзин паску и яйца. Сначала следовало съесть кусочек паски, потом крашеные яйца. Освященную паску не давали скоту или домашним животным, это считается грехом.

Пасха – семейный праздник, поэтому в гости в этот день почти не ходили.

Также в этот день принято здороваться словами “Христос воскрес!”, а отвечать – “Воистину воскрес!”.

Что нельзя делать на Пасху

На Пасху нельзя спорить и конфликтовать с родными.

Не рекомендуется заниматься домашними делами. Найдите время для Бога.

В Пасху нежелательно работать, но, если ваш график такой, что без этого никак не обойтись, примите свою деятельность как некое послушание.

Интимные отношения на Пасху запрещены.

Если день рождения выпал на Пасху, празднование лучше перенести на другой день – чтобы он не “перекрыл” радость от воскресения Христова.

На Пасху не посещают кладбища.

По ссылке можно посмотреть онлайн-богослужения в украинских храмах.