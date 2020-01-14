Сегодня, 14 января, украинцы отмечают Новый год по старому стилю. На старый Новый год приходится и праздник Василия, который считался покровителем земледелия.

Об этом рассказывают #Буквы.

Согласно традиции первым гостем в доме должен быть мужчина – это к счастью и благополучию в семье. Также в этот день принято засевать дома зерном – обычно это делают дети и подростки. При этом они проговаривают или поют обрядовые песни.

На Старый Новый год нельзя давать в долг деньги, а также убирать в доме.

Кроме стран бывшего СССР, Старый Новый год празднуют несколько регионов в Швейцарии. есть этот праздник в Сербии, Черногории и Северной Македонии.

Украинские посевалки:

Сію, сію, посіваю, З Новим роком Вас вітаю На щастя, на здоров’я, на Новий рік! Щоб краще родило, як уторік. Жито, пшениця, горох, сочевиця Коноплі до стелі, а льон по коліна Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

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Сію, сію посіваю З Новим Роком вас вітаю! Я маленький сівачок Дайте грошей в кулачок Не давайте копійки, Бо подерті кишеньки А давайте паперові Будьте люди гонорові!

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Житом, житом із долоні, По долівці, по ослоні, Засіваю в вашій хаті – Будьте дужі та багаті! Щоб збулося все нівроку – З новим щастям, з Новим роком!

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Сію, сію, засіваю, Що дасте, заховаю. А що не дасте, То самі з’їсте!

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Сієм, вієм, засіваєм, Зло добром ми задуваєм, Щоб вам легко все вдавалось, Ясне сонечко всміхалось, Щоб завжди у вас на полі Врожаю було доволі.

Приметы на Старый Новый год:

если ночь Нового года тихая и ясная, будет счастливый год для людей и для скота;

если солнце высоко взойдет, весь год будет счастливым, а особенно добрым будет урожай фруктов;

иней на деревьях – к хорошему урожаю зерновых;

падает мягкий снег – на урожай, а если тепло, то лето будет дождливым;

На Маланки оттепель – к теплому лету.

Согласно церковному календарю 14 января также отмечают праздник Обрезания Господня. Именно тогда, согласно церковным источникам, по еврейскому обычаю состоялся обряд обрезания Иисуса Христа, после которого ребенку и дали имя, предсказано еще архангелом Гавриилом в день передачи благой вести Деве Марии, – Иисус.