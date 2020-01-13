С 13 на 14 января украинцы отмечают Старый Новый год, или Щедрый вечер, а еще праздник Маланки.

#Буквы рассказывают о празднике.

В давние времена праздники Маланки, Василия и Крещения связывали с новогодним циклом так называемого Солнечного круга. Самым важным был праздник Щедрого Бога, который позже стали называться Маланки, или Щедрый вечер.

С утра хозяйки начинают готовить щедрую кутью, которую заправляют медом и маком. Ее ставят в углу. Также пекут блины, готовят пироги и вареники с творогом, чтобы угощать щедровальников и посевальщиков. На столах не постные блюда.

Сегодня парни “водят Маланку” – поют песни, танцуют, ставят шутливые сценки. Один парень как правило переодевается в женское платье и его называют Маланкой.

По завершению действия на перекрестке дорог сжигают дидуха, – снопы соломы, стоявшие в углу от Святого вечера до Нового года, а потом прыгали через костер. Считалось, что это очистит от общения с нечистой силой.

А на следующий день, когда начинает светать, принято ходить и засевать зерном. Сначала идут к крестным родителям и другим родственникам.

На Маланки парни, которые недавно сватались, но получили тыквы, второй раз засылали сватов.

Традиция отмечать Старый Новый год связана с расхождением двух календарей: юлианского — календаря “старого стиля” и григорианского — календаря “нового стиля”. Это расхождение в XX‑XXI веках составляет 13 дней, поэтому Новый год по старому стилю отмечается в ночь с 13 на 14 января.

В советской России был принят новый календарь в 1918 году – “в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени”.