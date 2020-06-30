Во вторник, 30 июня, в Украине состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Для участия в тестировании зарегистрировано почти 370 тысяч участников. Проведение теста начнется в 11:00. Вход в пункты тестирования продлится до 10:50.

Во избежание скоплений у входа в пункт тестирования допуск участников к пункту будет начинаться в 9:50. В приглашении-пропуске каждого участника указано промежуток времени, в течение которого ему рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

Перед входом в пункт тестирования участникам измерят температуру тела и проверят наличие признаков респираторного заболевания.

Участникам ВНО необходимо обязательно распечатать приглашение-пропуск, что размещено на информационной странице участника. Также для допуска в пункт тестирования необходимо иметь при себе оригинал сертификата участника ВНО и оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате.

Кроме того, участникам рекомендуется взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки.