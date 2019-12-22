Сегодня, 22 декабря, по всей территории Украины прогнозируются дожди.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, ночью в западных областях дожди, на Закарпатье сильные дожди, в горах с мокрым снегом, на остальной территории без существенных осадков; днем в большинстве областей небольшой дождь.

Ночью и утром в Украине, кроме западной части, местами туман.

На высокогорье Карпат на протяжении суток будут сильные порывы ветра – 25-28 м/с.

Температура ночью +3-8 °C, днем +7-12 °C, на юге страны местами +13-15 °C.