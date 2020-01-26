Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).
“Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты совершили мощный обстрел позиций украинских защитников в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединское, применив БМП, гранатометы различных систем и запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм”, – говорится в сообщении.
В результате прицельного огня российско-оккупационных войск, утром один наш военный получил ранения несовместимые с жизнью.
В штабе ООС подчеркнули, что в ответ на такую активность со стороны врага, украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня с запрещенного вооружения.
- 25 января российско-оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранение получил один украинский военнослужащий.