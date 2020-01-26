Сегодня утром в зоне проведения боевых действий на Донбассе в результате прицельного огня со стороны российско-оккупационный войск смертельные ранения получил украинский боец.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

“Утром 26 января, когда свободные от дежурства военнослужащие готовились к воскресному богослужению, оккупанты совершили мощный обстрел позиций украинских защитников в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединское, применив БМП, гранатометы различных систем и запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм”, – говорится в сообщении.

В результате прицельного огня российско-оккупационных войск, утром один наш военный получил ранения несовместимые с жизнью.

В штабе ООС подчеркнули, что в ответ на такую ​​активность со стороны врага, украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня с запрещенного вооружения.