Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
“Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами… Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну”, – говорится в сообщении.
В Минздраве также подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения в субботу обновила рекомендации относительно скрининга.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.
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