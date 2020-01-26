С сегодняшнего дня в аэропорту "Борисполь" начнут проводить температурный скрининг пассажиров из Китая.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

“Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами… Такой метод значительно снижает риск заноса возбудителя болезни в страну”, – говорится в сообщении.

В Минздраве также подчеркнули, что Всемирная организация здравоохранения в субботу обновила рекомендации относительно скрининга.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Позже Ухань и расположенный в 80-ти километрах от него густонаселенный город Хаунган были закрыты на карантин.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

Так, начальные симптомы нового коронавируса – это, главным образом, лихорадка, при этом у некоторых наблюдается кашель, стеснение в груди и одышка. Сканирование некоторых пациентов показало наличие жидкости в легких, что типично для вирусной пневмонии.